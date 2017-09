Préavis de Désordre Urbain : réinventer l’hospitalité.

Préavis de Désordre Urbain, festival international de performances dans l’espace public, revient déranger, perturber, secouer et enchanter la Cité du 13 au 24 septembre 2017 !

Pour sa 11e édition, le festival invite une dizaine d’artistes français, camerounais, haïtien, belge, brésilien ou hollandais, tous issus de la planète Performance mais aussi du Théâtre, de la Danse, des Arts Urbains et des Arts visuels ; à investir Marseille et construire un dialogue entre l’Art et la Cité. Depuis 2007, Préavis de Désordre Urbain se veut résolument en prise avec les problématiques du monde contemporain, assumant la prise de risques, l’expérimentation, et les actions poétiques et subversives.

Alors cette année, le festival vous invite pour 12 jours de partages d’expériences artistiques dans une installation nomade et immersive dans l’espace urbain inspirée du mythe de la Tour de Babel, pour questionner la notion d’hospitalité. En 2017, quels rituels urbains d’hospitalité radicale et poétique pouvons nous inventer ? C’est la question à laquelle les 10 artistes invités tenteront de répondre avec des performances proposées dans 5 espaces répondant à 5 thématiques : Traduire, Prédire, Festoyer, Éclairer, Se re-connaître (à la Friche Belle de Mai et dans le centre-ville de Marseille, entre la place Bargemon et la Canebière).

Comme chaque année, Grenouille se joint aux turbulences artistiques du festival Préavis de Désordre Urbain en accueillant les Midi-Perfs chaque midi en direct sur le 88.8 : cartes blanches sonores, performances radiophoniques uniques en leur genre !

► Retrouvez les artistes du festival mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 septembre 2017 en live sur le 88.8 !

Pour patienter, réécoutez l’émission spéciale Préavis de Désordre Urbain en compagnie de Christine Bouvier (directrice artistique du festival Préavis de Désordre Urbain), Rochdy Laribi (performer au sein de la compagnie Ornic’art) et Samuel Wahl (auteur du livre « Préavis de Désordre Urbain : la performance à l’épreuve de la ville », un livre qui revient sur les 10 ans d’engagement et de prises de risque du festival) ►►