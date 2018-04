Pourquoi le cinéma lutte-t-il ? (Alain Barlatier et Jean-Pierre Brundu)

Pourquoi je lutte ? Alors que militantisme, grèves et revendications battent leur plein dans le pays, on pose la question.

Pourquoi je lutte ? On se la pose doublement cette semaine, à l’occasion du printemps du film engagé, de Marseille.

Du 6 avril au 14 avril, 8 projections de longs et courts métrages à travers la ville, autour des thématiques d’immigration, de lutte, et de cinéma, avec des films vieux d’un siècle ou bien projetés en avant-première.

Mais qu’est-ce que le cinéma engagé aujourd’hui ? Quels combats ce cinéma peut-il mener ? Qu’est-ce qu’il nous dit de la lutte aujourd’hui ? La Grenouille pose la question et reçoit Alain Barlatier, réalisateur du documentaire « Lettres de Marseille » et Jean-Pierre Brundu, organisateur du festival.