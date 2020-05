Pollutions marines dans les calanques

Henry Augier est actuellement président de l’association Union Calanques Littoral qui agit pour la protection du site classé des Calanques.

Ancien chercheur et docteur d’Etat, il a longtemps enseigné la molysmologie (science des pollutions) à l’université de la Méditerranée. Dans cet entretien il revient sur le scandale des boues rouges, et nous parle des problèmes de pollution et de protection de la nature.

Engagé dans de nombreuses actions de sauvegarde de notre environnement, il continue à oeuvrer au sein de multiples associations pour une meilleure qualité de vie et pour tenter de laisser aux générations futures un monde tolérable.

Très bonne écoute !