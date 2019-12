Polifonic System en session live !

Le Polifonic System, c’est de l’Estrambord ! L’enthousiasme collectif jouissif en Provençal. Le groupe est composé d’Henri Maquet à la flûte et au chant. De Clément Gauthier au chant, flûtes et cornemuse. D’Ange B, co-fondateur des Fabulous Trobadors, et enfin Manu Théron, ancien du Gacha Empega, du Cor de la plana, polyphoniste et percussionniste tout terrain. Ils viennent de sortir leur premier album, Totem Sismic, produit par la Compagnie du Lamparo et sorti le 22 novembre dernier.

Le Polifonic System, ce sont 4 merveilleux vocalistes, imprégnés des traditions populaires, occitanes, et notamment des danses, quelles soient cathartiques, collectives, solitaires. Amoureux des distorsions vocales et musicales, ils déroutent et réinventent ces danses par des arythmies, des nouveaux jeux de questions – réponses et de nouvelles associations harmoniques.







Par Mario Bompart.