PLATEAU XXL – DE FROMAGE ET DE RADIO

Le samedi 15 juin 2019, aux Grandes Tables de la Friche et à l’initiative de Marseille Provence Gastronomie 2019, un plateau de fromage géant (de plus de 400 fromages, s’il vous plait !) donne lieu à un autre type de plateau.

Un plateau de radio.

Accompagnée de Pierre Psaltis du Grand Pastis, radio Grenouille vous propose d’affiner vos connaissances fromagères, de rencontrer producteurs, fromagers, auteurs, et parfois tout ça à la fois. Vous entendrez (dans le désordre) Sébastien Richard, Isabelle Brémond, Nicolas Got, Robert Bedot, Luc Falcot, Rudy Michel, Pauline Gervais et Charles Henri Bellon, le tout transporté par la sélection musicale de Romain Burle, du Ravanelli Disco Club.