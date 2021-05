Plateau Littérature & Musique – Mediathèque de Salon de Provence

Samedi 15 mai dernier, nous étions en direct de la Médiathèque de Salon de Provence pour une heure et demie entre littérature, théâtre et musique, dans le cadre de Lecture par Nature. Au programme, une première heure lors de laquelle nous accueillerons deux auteurs :

– Colline Houssais, autrice de Musiques du Monde Arabe, une anthologie en 100 artistes, publié aux éditions Le Mot et Le Reste l’année passé.

– Maurice Gouiran, auteur Marseillais de polar particulièrement prolixe depuis le début des années 2000 après une carrière scientifique, au cours de laquelle il est devenu un spécialiste mondial de l’exploitation de données statistiques sur les incendies.

Nous concluons notre plateau par le jeu d’improvisation théâtrale baptisé Comme Quoi. Un jeu présent sur nos ondes tout au long de la saison et auquel s’adonneront trois comédiens : Roméo Mariani, Gaspard Raymond et Alexandre Schorderet. Le principe est simple : une intrigue et trois mots leur seront imposés par des cartes. Ils auront 1’30 pour imaginer un récit à partir de cette intrigue dans lequel ils glisseront les 3 mots imposés. Le jeu pour les concurrents et auditeurs sera de deviner les mots qu’ils étaient obligés de placer dans leur récit.

Un tapis musical viendra corser le jeu en orientant le récit des comédiens. Ce tapis musical sera improvisé par celui qui accompagne tout ce plateau au clavier, le multi-instrumentiste marseillais, Cyril Benhamou. Cyril B jouera seul à la fin de notre première heure puis sera rejoint par Alexandre Schorderet pour une lecture musicale du Temps des secrets, de Marcel Pagnol.

Animation : Mario Bompart

Réalisation : Alexandre Simonini