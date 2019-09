Pierre Sauvageot invite Johann Le Guillerm

Pierre Sauvageot, directeur de Lieux Publics, pôle européen de création en espace public de Marseille, invite dans nos studios Johann Le Guillerm, génie du cirque contemporain, circassien solitaire, praticien de l’espace des points de vue.

Samedi 7 septembre, à la Porte d’Aix, Johann Le Guillerm présente sa créature de bois, La transumante. 150 carrelets de bois de trois mètres de longueur manipulés par dix personnes, avec Johann Le Guillerm en chef d’orchestre. et sa créature de bois entament chaque heure une nouvelle mutation.

Fluide solide et fragile, La Transumante se construit et se déconstruit dans un même mouvement sans clou, vis, boulon ou corde. La simple pression des carrelets de bois les uns contre les autres tient l’œuvre assemblée, pouvant atteindre 200 m² au sol et grimper jusqu’à 4 mètres de haut.

Par Mario Bompart.