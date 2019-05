Passerelles – Sophie Bessis, une histoire de la Tunisie

« Outre l’évolution politique, le profond changement culturel qui s’est opéré en quelques années fait penser que rien ne peut plus être « comme avant ». L’histoire ne s’est pas arrêtée dans un pays dans la population se cherche confusément un avenir vivable malgré un horizon brouillé par les incertitudes du court terme »

Rencontre Sophie Bessis.

Historienne, chercheuse associée à l’Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS). Sophie Bessis a beaucoup écrit sur l’histoire de la Tunisie contemporaine et sur les femmes tunisiennes et arabes. Son dernier livre est un livre somme: Histoire de la tunisie de Carthage à nos jours, aux éditions Tallandier. 500 pages et 3000 ans d’histoire.

Cette rencontre a lieu dans le cadre d’un temps fort autour de l’exposition « Instant tunisiens », une exposition constituée d’archives: photos, vidéos, blogs, chansons, slogans, poèmes… émanant de la société civile et collectés par le réseau Doustourna, en collaboration avec des institutions publiques.

L’exposition, ouverte jusqu’au 30 septembre, retrace les 29 jours de la révolution tunisienne, du 17 décembre 2010, jour où Mohamed Bouazizi s’immolait par le feu à Sidi bouzid et le 14 janvier 2011: la fuite de Ben Ali.







Photographie de Wassim Ghozlani.

