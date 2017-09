Pascal Grimaud : le retour au village.

Pascal Grimaud est photographe.

Pour « Le Temps Présent« , l’exposition qu’il présentera au Frac Paca du 7 octobre au 8 novembre 2017, Pascal Grimaud est retourné sur les terres de son enfance. A Eygalières, un petit village tranquille à une heure de Marseille, face à de vastes champs d’oliviers et aux superbes paysages des Alpilles. Un village comme il en existe mille autres en France, pas trop loin de la ville mais pas à côté non plus. Où le temps est lent, où l’on s’ennuie parfois mais où il fait bon grandir.

Le photographe a vu du pays depuis : des Comores à Madagascar, du Venezuela à l’Afrique de l’Ouest, il a exploré d’autres espaces-temps pendant plusieurs années. En 2001, il obtient le prix Révélation du festival Terres d’images de Biarritz et la mention « Portfolio remarqué » au Prix Kodak de la critique. Puis des livres : « Le Bateau Ivre » en 2004, suivi de « Filles de Lune » en 2006, de l’archipel des Comores à Marseille puis « Maiden Africa » en 2009.

Avec ce retour au village, Pascal Grimaud fait le choix de ralentir. D’interroger l’habituel, ce que nous ne questionnons plus, ce qui ne nous questionne pas non plus, pour retrouver quelque chose de l’étonnement ; à la manière de George Perec et de son infra-ordinaire.

Entre rêverie et rigueur documentaire, Pascal Grimaud donne ici à voir la présence du temps à l’oeuvre.

Rencontre et entretien :

