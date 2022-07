ON AIR I L’été à la Friche

Samedi 16 juillet dernier, nous étions en direct depuis le toit terrasse de la Friche Belle de Mai à l’occasion de l’une des soirées ON AIR programmée par la Grenouille. 1h30 d’émission pour présenter l’été de la Friche, célébrer ses 30 ans et discuter de son évolution.

Nous recevrons des dirigeants, résidents et médiateurs de la Friche ; des artistes et collectifs programmés sur le toit ; des cuisinières du quartier ; et des jeunes rappeurs membres d’un atelier proposé par l’AMI.

Nos invités :

Alban Corbier-Labasse, directeur de la Friche Belle de Mai

Lucie Duriez : Directrice de la production et du développement culturel

Marie-Josée Ordener, cofondatrice et cuisinière du restaurant Les Grandes Tables

Amélie Thomas, stagiaire au développement culturel à la Friche

Lisa Birgand, chargée de médiation à la Friche

Jeremy Gautier, attaché aux relations publiques et à la médiation au Théâtre Massalia

Farida du collectif CHO3

Yamina de l’association Mot à Mot

Gary Mampiono, alias Awa Isoa, rappeur et coordinateur de l’atelier de l’AMI

Les jeunes rappeurs Ayoub, Anis, Asen et Jordan

Elodie Le Breut, directrice de l’AMI

Dj Crams

Juliette Grimont, programmatrice du Cinéma Le Gyptis

Thomas, Jules & Damien, membres de l’Embobineuse et du festival Enfin Seule

Animation : Mario Bompart

Réalisation : Alexandre Papi Simonini