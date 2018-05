Oh la Belle Fresque de Mai

Reportage in situ, lors de la deuxième journée de peinture des Nomad Clans, deux artistes invitées par Juxtapoz et MP2018 Quel Amour ! Elles produisent une fresque XXL sur un mur de la Friche Belle de Mai, à l’angle de la rue François Simon et de la rue Jobin.

On embarque sur la nacelle, micro à la main, pour un point de vue – ou d’écoute – imprenable sur cette fresque représentant ce que ces artistes britanniques ont perçu de Marseille et plus particulièrement de la Belle-de-Mai.