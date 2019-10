Vendredi de 19h à 20h30 la Grenouille était en immersion en direct de la Nuit européenne des chercheurs au Dock des Suds. Sur le plateau radio, aux micros de Mario et Christophe, cinq chercheurs aux enquêtes éclectiques :

– Marin Fouchier s’intéresse dans ses recherches aux filtres mis en place sur les télescopes envoyés dans l’espace pour observer la Terre.

– Julie Cardi interroge l’implication des espaces bâtis dans la prolifération du moustique tigre dans le sud de la France.

– Raphaël Botiveau questionne les migrations et les frontières par le prisme du cinéma et des sciences sociales. Il viendra notamment nous parler du court-métrage qu’il réalise actuellement à la frontière franco-italienne, dans la région de Briançon.

– Annie Zavagno mène, depuis 23 ans, des recherches sur la formation des étoiles massives.

– Florence Vincent est chercheuse en biologie moléculaire, elle travaille sur la forme des molécules afin d’en comprendre leur fonction.

Et comme toujours c’était bien ! Une belle mise en espace, des chercheurs motivés, disponibles et partageurs pour un public curieux. On aime. Et on a fait une belle émission, à écouter, là :