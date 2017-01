Michel Samson, Marseille en procès.

Notre invité du jour est journaliste,’ y est consacré comme il le dit « sa vie entière », comme il a consacré on pourrait dire, du moins en partie, sa vie à Marseille.

D’abord comme correspondant régional pour le journal Le Monde de 1996 à 2008, ce qui n’est pas rien, puis comme auteur, avec un essai intitulé « Gouvergner Marseille, enquête sur les mondes politiques marseille » en 2005 coécrit avec l’anthropologue Michel Peraldi, ou encore en interrogeant sous la forme d’une série documentaire de sept films produits entre 1989 et 2001 intitulés « Marseille contre Marseille » avec Jean-Louis Comolli.

Michel Samson, notre invité, se sert d’une plume légère sur un sujet, Marseille, pourtant complexe. Utilisation de la première personne de rigueur pour son dernier ouvrage, co-édité aux Editions Wildproject et aux éditions de la Découverte, « Marseille en Procès, la véritable histoire de la délinquance marseillaise », véritable car consignée sur le terrain, au Palais de Justice, quasi quotidiennement ces dernières années, où se croise la petite et la grande délinquance. Mais de quoi parlons-nous ? De qui parlons-nous ? Et d’où partent les légendes et les vérités sur Marseille ?

30 min avec Michel Samson pour parler de ce livre à voir une véritable entreprise de démystification autour de notre ville.

Par Simon Morin