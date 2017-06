Mercredi de Montévidéo, Marie José Mondzain

Marie José Mondzain est philosophe. Elle était présente aux Mercredis de Montévidéo pour la présentation de son dernier ouvrage, Confiscation des mots, des images et du temps publié aux éditions Les liens qui libèrent.

Son œuvre porte sur l’image comme opération qui nous laisse ou pas la place du déplacement, qui laisse ou pas place à l’invisible aux cœur de ce qu’elle donne à voir. Elle a révélée un mode de gouvernement par les images : l’iconocratie, soit à la fois un régime d ela peur des images et un régime des images de la peur. Elle a également mis au jour un lien irréductible entre image et langage, image et parole. De sorte que la profusion des images saturées de visibilité entraîne une crise du langage. C’est donc dans la continuité de son travail qu’elle s’intéresse ici à la crise dans la langue par la confiscation entre autre du mot Radicalité. Son livre est un appel à la réappropriation des mots, à ne pas les laisser à l’exclusivité des opérations d e pouvoir. Pour Marie José-Mondzain, la radicalité c’est à la fois et la révolté et le désir et non comme on l’entends aujourd’hui : la révolte et l’asservissement. La radicalité c’est tout le contraire de l’asservissement. C’est une énergie politique qui libère.

par Emmanuel Moreira