Meltin Art & Lili Poe – Un automne aux douceurs du bel été indien

Meltin’Art 2018, c’est du 8 au 17 novembre, better get ready !

Tous les ans, à la fin du mois d’octobre, les premières pluies de l’automne font chuter les températures et abandonner les t-shirts. Le Meltin’Art Festival n’est pas d’accord avec ce constat, et espère bien que sous l’anorak se cachent encore les manches courtes et les débardeurs. Ou bien vous risques de prendre un sérieux coup de chaud en allant au poste à Galène, aux Rotatives ou encore à l’Espace Julien pour la clôture. Nusky, Vaudou Game, Baja Frequencia, Harleighblu, Elisa Do Brasil, et plein d’autres grooves sont au rendez vous de cette 4ème édition.

Lili Poe sera également sur la scène du Poste à Galène le jeudi 15 novembre, et s’appliquera à former la bulle hors du temps dans laquelle elle invite le public venu la voir. Souriante et porteuse d’une électro-pop solidement charpentée, elle a accepté de parler au micro de la Grenouille pour présenter l’univers distillé tout au long de son premier album Amours Fragiles sorti en juin 2018, et de nous proposer un live acoustique perçant.

Bonne écoute !

Meltin Art 2018 – Lili Poe

Réalisation : Sébastien Geli

> Meltin’ Art

> Lili Poe

> Radio Grenouille