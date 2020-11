MEDITERTER, une émission réalisée par Quai 201, la section 18 – 35 ans des Amis du Mucem.

Son objectif, diversifier les points de vue sur les enjeux des cultures et des sociétés méditerranéennes à travers le prisme marseillais. On l’écoute au bord de la Méditerranée, à Naples, à Istanbul, à Beyrouth, à Tunis, à Barcelone mais aussi et surtout à Marseille.