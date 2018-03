Martigues : Faire la Culture Ensemble

Comment la culture se fabrique-t-elle et se diffuse-t-elle à Martigues ?

Martigues, ville de 50 000 habitants sur les bords de l’étang de Berre, à 40 km au nord-ouest de Marseille, est particulière à bien des égards. La ville a fait le choix d’un service public très développé, notamment à l’endroit de l’offre culturelle. De cela naît une collaboration très étroite entre les différents acteurs du territoire.

A l’occasion du festival Pluhf, nous avons installé nos micros au centre social Paradis-St Roch à Martigues. Avec les acteurs culturels de ce territoire, nous avons tenté de dresser une carte des dynamiques locales, autour de 4 questions principales : Quelle collaboration entre les acteurs du champ social et les institutions culturelles ? Quelle transmission et quelle offre culturelle pour l’enfance ? Quelle politique de la culture à Martigues ? Quelle place pour les initiatives associatives et les fonds privés à côté de la force des institutions ?

Pour nous éclairer, nous invitons :

– Gilles Bouckaert, directeur du théâtre des Salins

– Magali Cozzolino, directrice du Conservatoire Picasso

– Tina Dauphin, directrice du centre social Paradis St-Roch et de l’AACS

– Marceline Zéphir, conseillère municipale, délégation de la culture

– Mike Wright, directeur de la MJC de Martigues

– Henri Denicourt, directeur du cinéma Jean Renoir

– Julie Baudinaud, membre du bar associatif Le Rallumeur d’Etoiles

– Nacim Battou, formateur et danseur-interprète

