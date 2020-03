Marseille : le logement en questions

Nous sommes en février 2020, à quelques semaines des élections municipales quand nous enregistrons cette émission dans les studios de radio Grenouille. La question du logement est critique, et nous la Grenouille et les Habeilles (collectif d’habitants d’un projet participatif en locatif social à Saint Mauront) avons décidé d’inviter pour cette première émission la Fondation Abbé Pierre qui publie son 25ème rapport sur le mal logement comprenant une série de propositions aux candidats dont certaines particulières à Marseille ; et d’inviter aussi le Collectif du 5 novembre créé suite aux effondrements de deux immeubles de la rue d’Aubagne. Le collectif est à l’initiative d’une Charte du relogement dans l’objectif de faire respecter les droits des délogées, signée par la Ville et la Préfecture.

Dans cette émission, on fait le point sur la situation, on échange sur ce qui est possible en compagnie de Bruno Musmeaux et Gaby Négrel desHabeilles, de Molly Fournel du Collectif du 5 et de Florent Houdmon de la Fondation Abbé Pierre. Bonne écoute.

