Marseille Jazz des 5 Continents – Laurent Coulondre 1 / Gravity 0

Nous sommes sur le toit-terrasse de la Friche Belle de Mai, à l’occasion de la soirée On Air spéciale Marseille Jazz des 5 Continents.

Tout au long de cette soirée, un autre événement avait lieu, la demi-finale de la coupe du monde de football qui opposait la France à la Belgique.

Les concerts s’agencèrent alors autour de ce match qui était diffusé sur le toit-terrasse, et que ce soit avant ou après la victoire de l’équipe de France et sa qualification en finale, et bien Laurent Coulondre, solidement épaulé par Yoann Serra, a donné le tempo et les sons d’un jazz à deux diablement efficace.

Amusé par ce contexte, il présente Gravity Zero, un projet clavier/batterie(s) aux sonorités exploratoires et transformistes.

Et comme la vie est bien faite, nous avons sa musique, et ses mots.

Photo d’illustration par Jeremy Bruyère