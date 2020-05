Notre corps, nous même: manuel féministe ! Entretien

« Ecrit par des femmes, pour des femmes. »

Ouvrage de référence publié en 1971 aux Etats-Unis et traduit dans plus de trente langues : Notre corps, nous même a permis à des millions de femmes d’apprendre à connaître leurs corps, à le considérer et à le défendre.

Longtemps introuvable en librairie, il y a fait son grand retour le 20 février, dans une version augmentée et actualisée.

Un collectif d’autrice a travaillé pendant trois ans, en récoltant des témoignages, en participant à des groupes de travail et en se rapprochant d’autres collectifs. Pour parvenir à une somme qui parle de désir, de masturbation, de contraception mais aussi de violences sexistes et d’auto-défense.

Alors qu’une présentation du manuel féministe devait avoir lieu le 9 avril dernier à la librairie l’Hydre à milles têtes, nous avons décidé d’activer un dispositif d’entretien à distance (confinement oblige) avec deux des autrices Nina Faure et Yelena Perret.

Par Sarah Laskar.