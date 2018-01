L’Histoire du Rock à Marseille avec Robert Rossi et Jean-Marc Montera

A l’occasion de la sortie du livre « L’Histoire du Rock à Marseille : années 60 à 80 » (ed. le Mot et le Reste), Radio Grenouille vous invite à explorer ces années électriques et créatives.

Dans cette série, Robert Rock Rossi, auteur du livre et chanteur mythique du groupe Quartiers Nord ; et le guitariste improvisateur Jean-Marc Montera, fondateur du GRIM, évoquent leurs souvenirs à l’oreille de la Grenouille.

Les deux hommes, complices, sont tous deux acteurs et témoins de la scène rock marseillaise des années 70. Ils nous donnent à voir et à entendre des rocks pluriels, dans toutes les langues, underground ou universitaires, enragés et parfois engagés. Toujours passionnés.





► Production : Jeanne Lacaille

► Réalisation : JB Imbert