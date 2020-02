L’Heure Exquise #8 : Toutes les vies de Kojin, de Diako Yazdani

Kojin est un jeune kurde irakien, homosexuel, âgé de 23 ans. Tout au long du film – Diako Yazdani derrière et Kojin devant la caméra – partent à la rencontre de la société kurde irakienne. Une société où l’homosexualité est totalement exclue, voire impensable, inconcevable.

Le film se construit en une série de rencontres, avec des hommes rencontrés sur des terrasses de café ou réunis pour aborder ce sujet absolument tabou ; avec la famille de Diako Yazdani ; ou encore avec un célèbre imam – guérisseur, prônant un islamisme radical. Malgré la haine, la violence et l’absurdité des propos, Diako Yazdani et Kojin ne sont jamais dans la dénonciation, ils sont simplement les miroirs d’une société enfermée dans ses irrationalités et ses contradictions.