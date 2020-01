L’Heure Exquise #7 : L’âcre parfum des immortelles de Jean-Pierre Thorn

L’Heure Exquise, le magazine mensuel dédié au cinéma.

Ce mois-ci nous recevons Jean-Pierre Thorn, réalisateur de l’âcre parfum des immortelles. Un collage poétique et politique, où s’entremêlent le récit d’une passion amoureuse et les souvenirs de luttes ouvrières, populaires et syndicales, qui ont rythmé la filmographie militante de Jean-Pierre Thorn.

L’âcre parfum des immortelles mélange en effet des extraits de films aux retrouvailles avec ces figures rebelles qui ont marqué son cinéma. Jean-Pierre Thorn remonte ainsi le fil de ses films et de sa vie, en passant par les luttes ouvrières vécues dans les années 70, puis le mouvement hip-hop, et aujourd’hui celui des gilets jaunes. Le tout en redonnant vie à Joëlle, son amour de jeunesse, disparu trop tôt.

Une émission animée par Mario Bompart.