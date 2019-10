L’herbier sonore de la Belle Friche des Quais

Une série de 25 pastilles à écouter à l’antenne de Radio Grenouille.

Un herbier sonore proposé à Par Ailleurs-Paysage , collectif de paysagistes qui entretient la Belle Friche des Quais, à la Friche Belle de mai, Marseille.

‘Par ailleurs’ est un jeune collectif fondé par trois paysagistes : Antoine Magnon, Gaëlle Pranal et Fanny Vesco. Basé.e.s à Marseille, nous explorons les différents champs d’expression, de réflexion et d’action liés au paysage. Conceptions, études, chantiers, jardinage et explorations, entre commandes publiques ou privées et initiatives propres.

« Ce projet s’inscrit dans une démarche de recherche-action et explore de nouvelles façons de penser la création, le suivi et l’évolution d’espaces végétalisés dynamiques, adaptés, résilients, avec un entretien très réduit, et en contact direct avec le public. »

Retrouvez également la page du billet des paysagistes , carnet de bord de cette expérience, diffusé sur la Grenouille.

Réalisation : Jean-Baptiste Imbert