Les quêtes musicales de Bachar Mar-Khalifé

En novembre 2017, Bachar Mar-Khalifé était en concert à Marseille, à l’invitation des rencontres d’Averroès, qui avaient cette année la « liberté » pour thème. Pas de musiciens avec lui : Bachar Mar Khalifé était seul sur scène, avec son piano, dans la grande salle du théâtre de la Criée. Il caresse son instrument, puis le frappe, se plonge presque à l’intérieur pour aller expérimenter le son que peuvent faire les cordes. Il chante en arabe, en kurde, en Français. Un récital peu classique, pour un artiste qui esquive les étiquettes.

Ce pianiste prodige d’à peine 35 ans a déjà sorti 3 albums et prépare le quatrième. Le dernier, Ya Balad, parle d’exil, d’un Liban imaginé et fantasmé. Le piano rencontre les sonorités orientales et les percussions, presque électroniques, rendant hommage à plusieurs poètes et musiciens du proche-orient.Radio Grenouille est parti à la rencontre de Bachar Mar Khalifé, pour parler de méditerranée, de liberté, de dialogue, et de musique, évidemment.

par Quentin Tenaud.

