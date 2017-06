Les Nouveaux Jardins d’Encagnane

Le 10 juin 2017 était inaugurés deux nouveaux jardins partagés d’Encagnane à Aix en Provence. Une initiative portée depuis 2013 parle bailleur social Famille – Provence et le CPIE du Pays d’Aix. Des jardins cultivés par les familles du quartier : autoproduction, lien social et écocitoyenneté sont les maîtres mots de ces espaces en pieds d’immeubles.

Nous étions en direct sur le jardin de Lou Grillet de 18h à 20h, lors de l’inauguration des jardins de Lou Cardalino et le jardi-square Lou Rigaou pour faire le retour d’expérience des deux premières années des jardins, tout en faisant la part belle aux dynamiques écologiques et citoyennes du quartier !

En compagnie de

– Xavier Rouquerol, chef d’opération chez Famille – Provence

– David Rosanvallon, directeur du Service de développement, d’investissement et de maîtrise d’ouvrage chez Famille – Provence

– Claire Vappereau, animatrice du CPIE du Pays d’Aix

– Elise Paley, membre des Incroyables Comestibles

– Gilles Meuriot, membre de Pays d’Aix en transition

– Claire Moreau, membre de l’association BaBalex

– Jérôme Solari, l’architecte des jardins

– Amandine Delus, politique de la ville d’Aix-en-Provence

Et de nombreux habitants-jardiniers !