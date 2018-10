Les Grands Voisins, village éphémère

A l’occasion de la la 16ème Biennale d’Architecture de Venise (26 mai – 25 novembre 2018), le collectif d’architectes Encore Heureux investit le Pavillon français et réunit autour de lui dix Lieux Infinis : dix lieux pionniers éparpillés dans l’Hexagone qui explorent et expérimentent des processus collectifs pour habiter le monde et construire des communs.

L’Atelier Médicis, le 6B, le 104, l’Hôtel Pasteur, La Grande Halle, le Tri Postal, la Convention, les Grandes Voisins, la Ferme du Bonheur et la Friche de la Belle de Mai.

A ces dix lieux s’ajoute un onzième lieux : L’esperienza Pépé. Une ancienne caserne sur l’île du Lido. Un lieu de vie et d’expérimentation occupé par Biennale Urbana, avec l’appui d’une permanence architecturale d’Encore Heureux et Yes We Camp et une programmation de résidences des 10 lieux infinis.

L’esperienza Pépé, c’est un dortoir, une cuisine, un cinéma de plein air, un studio de son, un skate parc, un atelier de réparation de vélo et … une radio. Radio Infinita. Un projet de Radio portée par la Friche belle de Mai et Radio Grenouille.

Chaque lieux en résidence, chaque collectifs peut utiliser la radio à sa guise.

Les Grands Voisins, projet de village éphémère dans le 14° arrondissement de Paris est un des lieux infinis invités par Encore Heureux a venir habiter quelques jours à la Caserma Pépé.



Une émission animlée apr Adrien & Anthony de Plateau Urbain pour les Grands Voisins à la Caserma Pépé, Biennale de Venise. Avec la participation de Leatitia Peyre & Josiane Lepée.

Les grands Voisins en deux saisons.

La Saison 1 (2015-2017)

20 000 m² de bâtis et 15 000 m² d’espaces extérieurs / 250 structures / 600 personnes hébergées

La 1ère période d’occupation temporaire de l’ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul a permis à plus de 600 personnes en situation de vulnérabilité d’être logées, à 250 associations, startups, artisans et artistes de déployer leur activité dans un environnement inédit et à tous d’accéder à de nouveaux espaces de plein air, à des lieux de rencontre et à de multiples activités partagées. Surtout, ces 2 années ont permis de partager des valeurs d’hospitalité et de générosité. La première saison du projet, « Les Grands Voisins – Fabrique de biens communs », s’est achevée le 22 décembre 2017.



La Saison 2 (2018-2020)

9 800 m² de bâtis et 3 000 m² d’espaces extérieurs / 90 structures / 100 personnes hébergées

Aujourd’hui, les travaux préparatoires au futur quartier Saint-Vincent-de-Paul ont commencé. L’expérience des Grands Voisins continue, s’adapte et se déploie dans les espaces encore disponibles jusqu’à 2020. Les intentions sont encore vivaces : faire cohabiter des fonctions et des groupes sociaux différents, expérimenter pour lutter contre l’exclusion et l’isolement et s’ouvrir sur l’extérieur, espérant contribuer à préfigurer le quartier de demain !

Au fil des mois, le site poursuit sa transformation et s’enrichit de nouvelles activités, de rencontres, de constructions originales et de belles histoires.