Chaque mercredi, en direct, de 18h à 19h, une heure de musique, de lectures et d’entretiens.

Les 4 Tiers sont rediffusés tous les dimanches, de 11h à 12h.

Au menu des 4/3 du mercredi 29 janvier :

– Ingrid Tafer & Mathieu Fabre, bénévoles à la Drogheria, l’épicerie solidaire de la Belle de Mai, associée à la Cantine du midi. La Drogheria organise une grande soirée de soutien ce vendredi 31 janvier.

– La comédienne de l’ERACM, Lisa Kramarz, nous lit un texte de Johann Sfar, Comment tu parles de ton père.

– En seconde partie d’émission, nous recevrons la bande de pop, Ma Pauvre Lucette. Trois des cinq membres du groupe seront avec nous pour une session live acoustique. MPL est en tournée pour présenter son dernier album, L’Etoile. Ils seront sur la scène du Makeda, ce même vendredi 31 janvier.

Les 4 Tiers du mercredi 29 janvier :





Les 4/3 du mercredi 22 janvier :

Cette semaine, nous vous proposons une émission particulière : un voyage entre lectures et musique dans l’œuvre de l’écrivain, journaliste et poète Marseillais, Jean-Claude Izzo, décédé le 26 janvier 2000, il y a tout juste 20 ans.

Une heure au fil de son œuvre littéraire et poétique, avec des extraits tirés de la trilogie de polars : Total Kheops, Solea et Chourmo, ainsi que des poèmes, des nouvelles et quelques paroles recueillis de l’auteur.

Les morceaux choisis sont issus des références musicales présentes dans les livres d’Izzo. Celles de son héros mélomane, Fabio Montale.

A la lecture, dans l’ordre d’apparition : nous écouterons la comédienne de l’ERACM, Lisa Kramarz, Mario Bompart, Lena Rivière et Sara Bourcier.

Réalisation : Mario Bompart

Références littéraires :



1 Extrait : Chourmo par Lisa Kramarz

2 Extrait Solea par Mario Bompart

3 Plage du prophète par Giamaria Testa

4 Poème Soif d’avoir soif par Lena Rivière

5 Poème l’Aride des jours Lena Rivière

6 Poème issu du recueil « Poèmes à haute voix » par Sara Bourcier

7 « Porte de l’étranger » par Sara Bourcier

8 Extrait de Solea par Mario Bompart

9 Entretien avec Jean-Claude Izzo, réalisé lors du festival Etonnants voyageurs de Saint-Malo, en 1995.

10 Extrait Total Kheops par Lisa Kramarz

11 Nouvelle « Vivre fatigue », issue du recueil du même nom par Lisa Kramarz & Mario Bompart

12 Extrait Chourmo par Mario Bompart

13 Extrait Total Kheops par Mario Bompart

14 Extrait Solea par Mario Bompart

15 Extrait Total Kheops par Lisa Kramarz

16 Jean-Claude Izzo parle du bonheur (France Culture)



Références musicales :



1 Flamenco Sketches – Miles Davis

2 Iberia – Mongo Santamaria

3 Naissance – Michel Petrucciani

4 Zikr – Abdullah Ibrahim

5 Marseille la nuit – IAM

6 Preferisco cosi – Gianmaria Testa

7 Santa Lucia – Teodoro Cottrau

8 The Fool – BB King

9 Lightnin’Hopkins – Baby, to treat the way you do

10 Blue tempo – Eddy Louiss

11 Solea – Miles Davis

Au menu des 4/3 du mercredi 15 janvier :



– Alain Milianti, président de l’Association des Usagers des bibliothèques de Marseille. Et José Rose, récent auteur du livre « Des Bibliothèques pour Marseille, en finir avec l’indolence. », publié aux éditions Gaussen

– Lucie Bonnard & Valentin Boilet, membres de l’association de musiques Trance, Psymind, viendront nous parler de la grande et longue nuit que Psymind organise ce samedi soir au Dock des Suds, de 22h à 8h.

Chaque mercredi, les 4 Tiers sont le théâtre de lectures. Ce mercredi, ce sont deux comédiennes de l’Ensemble 27 de l’ERACM :

– Marie Razafindrakoto lit un extrait du Manque, de Sarah Kane.

– Lisa Kramarz lit un extrait de Jours d’Hiver, de Marie Hélène Lafon.

Les 4 Tiers du mercredi 15 janvier :





Une émission animée par Mario Bompart et réalisée par Djilali Hammiche.