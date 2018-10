Les 1001 histoires de la Nuit Européenne Des Chercheur.e.s 2018

Un évènement Radio Campus pour la 14e Nuit Européenne des chercheurs.

Le 28 septembre, Marseille accueillait la troisième édition de la Nuit européenne des chercheur.e.s, au Dock des Suds. Une nuit ouverte à toutes à tous, avec des plein d’ateliers: fake news, un parcours, des conférences dans le noir, le bureau des objets, le speedsearching, des ateliers d’écriture, … Radio Grenouille était sur place pour un plateau radio de deux heures avec une foule d’invités.

Le thème de cette année: 1001 histoires. Histoires de découvertes, de recherches, d’avancées, ou non. Des histoires de technologies, de sciences sociales, d’expériences. Du changement climatique aux punaises de lit, en passant par les personnages de fiction, la création automatique de texte ou encore l’apprentissage socio-émotionnel, huit chercheur.e.s nous ont décrit leurs travaux, leurs hésitations, leurs histoires à ce micro.

Nuit Européenne des Chercheurs



Invités (dans l’ordre chronologique):

– Eric Martin, directeur de l’Institut National de recherche en sciences et technologie pour l’environnement, recherches sur le changement climatique et ses impacts sur les ressources en eau

– Adeline Duperray, Centre interdisciplinaire d’étude des littératures d’Aix-Marseille, recherches autour du mythe arthurien et de sa littérature

– Sophie Lewandowski, Chargée de recherche à l’Institut de recherche pour le développement, LPED (laboratoire population environnement développement). Travaux sur la circulation des savoirs, en particulier sur les processus de transmission des savoirs, en Amérique latine et en Afrique

– Anna Montagnini, Chargée de recherche CNRS au sein de l’Institut de neurosciences de la Timone (équipe InVibe). Recherches sur le système visuel et oculomoteur pour des utilisations dans la prise de décision.

– Yvon Berland, Président d’Aix Marseille Université

– Sonia Zillhardt, Chargée de mission CSTI (culture scientifique technique et industrielle) au sein du Ministère de la Culture

– Alain Dumort, Représentant de la Commission européenne à Marseille

– Caroline Yagbasan, membre associé au Centre Giles Gaston Granger, ses recherches portent sur deux domaines: la figure du narrateur en littérature (notamment dans l’oeuvre de Stefan Zweig) et sur l’art crée par le numérique

– Frédéric Bechet, professeur d’informatique, directeur-adjoint du Laboratoire Informatique et systèmes, recherches dans le domaine de la modélisation du langage pour la compréhension automatique de la parole

– Myriam Moussa et Sophie Mazzoli, étudiantes en L3 en biologie cellulaire, membres de l’équipe représentant l’AMU à la compétition internationale de machines génétiquement modifiées avec le projet « Breaking Bugs » (contre les punaises de lit).