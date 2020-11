Le Nez dehors #2 – Manifesten, librairies, Radio Nunc, La Drogheria, La Blancarde

Enregistrée le jeudi 12 novembre de 10h30 à 12h

Une émission collective préparée par l’équipe de la Grenouille, créée aux confins de l’automne, pour faire entendre les voix de celles et ceux qui agissent, résistent et continuent à créer en ces temps troublés et confinés. La radio reste pour autant, voire d’autant plus, un espace de création, d’échanges et de rencontres ici en direct du studio, aussi par téléphone, ou le nez dehors et les cheveux au vent, oreilles déployées en direction des lieux et des personnes en action, libraires, musiciens, habitant, habitantes, créatrices, créateurs, activistes.

1. Soutien à Manifesten – soutien, un reportage de Margaux Wartelle. Merci à Adèle, Lila, Isabelle, Yves et Emilien. Le lien Helloasso pour soutenir l’achat du local de Manifesten Rue Thiers : « Manifesten à vendre ! Achetons Le! »

2. Rencontre avec Marie Lelardou et Audrey Rusafa de Radio Nunc, actuellement en résidence à l’atelier studio Euphonia, par Jean-Baptiste Imbert

3. Méryl – Règlement Toutdedans Freestyle

4. Rencontre avec Roland et Lise de la librairie marseillaise l’Odeur du temps. Vente à la Porte de l’Odeur du temps, à partir de 10:00, les mardis, jeudis et samedis.

5. Interview au téléphone avec Cossimo de la Drogheria, projet de l’association En Chantier dans le quartier de la Belle de mai, par Nelly Flecher

6. Bande organisée par Saaphyra, Veemie, Tehila Ora, Lil So, Ladyland, Lena Morgane, Mina West et Mely

7. Place Cérati, Rencontre avec Bernadette et Claude Buisson du quartier de la Blancarde, par Jean-Baptiste Imbert

8. Nkumba system – Paisano (feat. Mamani Keita)

Animation: Chloé Despax / Technique: Djil

Le nez dehors #1 – Hommage à Noailles & escales rurales

1h30 d’émission en direct, enregistrée le jeudi 5 novembre 2020

On y entend, dans l’ordre:

– Un témoignage de Laurent, Laura et Valérie, habitants de Noailles autour du projet de requalification de la « Place du 5 novembre » et du livre qui en a découlé (texte de Serge Valetty, illustrations Lénaïg Le Touze)

– Des lectures de textes écrits par des enfants de Noailles, lors d’un atelier avec Bruno Le Dantec et Destination Familles. Extraits lus par l’équipe de la Grenouille.

– Une interview de Dominique de la commission des délogé.es (collectif du 5 novembre)

– Une rencontre avec l’équipe du K’Fé Quoi!, salle de concerts à Forcalquier.

– Une balade dans les vignes de la Cabréry (Longo Maï) avec Denis et Julie.

Animation : Margaux Wartelle / Technique : Djil