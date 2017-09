Le Grand Marché, table radiophonique italienne autour du blé

A l’occasion du Grand Marché de la friche Belle de Mai, Radio Grenouille dresse une table radiophonique.

On y parle en italien et en Français, à propos du pain, du blé, des pattes. Mais aussi de notre rapport magique, tragique, diététique et social à l’alimentation.

Une émission en compagnie de Stéfano, Angelo, Clara, Claudia ( Une communauté de « genuino clandestino » dans le village de Valsammoggia )

Et avec la contribution de

Tommaso Melilli ( il est est chef. Il écrit sur la cuisine et les gens qui mangent, en italien dans Studio et en français sur Slate.fr

Pierre Raffard, Géographe.

Don pasta, dj passionné de cuisine italienne et performeur

http://media.radiogrenouille.com/2017-09-18_grand-marche-ble-italien_web.mp3

par Emmanuel Moreira