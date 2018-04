Le grand marché. L’œuf et la poule.

Pour fêter le printemps, un grand marché de plus de 30 producteurs chevillés à une agriculture raisonnée et une émission de radio Grenouille en direct des Grandes Tables de la Friche Belle de Mai.

Et cette fois-ci, ce marché saisonnier met à l’honneur la poule : les grandes Tables ont convié des éleveurs de poules de toutes races et érigé un poulailler. Au plateau de radio Grenouille, une éleveuse de poules, deux chefs cuisiniers et une sélection musicale de Dr Zoom.

Le grand marché. L’oeuf et la poule.

par Emmanuel Moreira.

Bonus

-Nicolas Simarik, à propos de l’oeuf.

– Deux extraits recomposés du documentaire L’oeuf, la poule et autres questions essentielles autour de la basse-cour. Un documentaire diffusé dans Les nuits magnétiques de France Culture en 1980.

Extrait recomposé 01.

Extrait recomposé 02.