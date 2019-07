Le FID – 2019

Du 09 au 15 juillet, Radio Grenouille s’est immergée au FID Marseille et à proposé des rencontres avec les réalisateurs lors d’une série de plateaux radio en public au MUCEM, des chroniques sur les films vus, des mots de spectateurs et des petites formes créatives sonores inspirées des lignes du festival.

LES PLATEAUX :

Radio Grenouille a pris place au MUCEM et organisé des rencontres entre différents réalisateurs, le tout en plateau et en public…

Stephen Loye a réalisé « Je suis sur Terre ». Pendant cinq ans, il a suivi, accompagné, filmé, fait parler, fait jouer Charles Pennequin. Charles Pennequin, poète, dessinateur, publie chez P.O.L et déclame ses vers aussi bien dans les cafétérias des usines que dans les salles de spectacle, mondaines ou pas, en France ou en Russie. Charles Pennequin parle, vit, pense d’une façon bien à lui, excessive, poétique. Douce et rude nous dira Stephen Loye.

Brieuc Schieb a réalisé « La Tourbière ». Le décor: Douarnenez, ville de confins et de brumes. De Carnarval aussi, avec « les Gras de Douarnenez ». Les personnages: des adolescents qui « s’enlisent », qui causent, ici comme ailleurs, de filles, d’alcool, et de « quoi faire? ». Dans « La Tourbière », ils discutent aussi d’un fantôme, celui de l’ami disparu.

Une heure, deux films, cinq invités. Gwandal Sartre & Fabien Zocco, réalisateurs d’Attack the sun, plongée solaire dans les dérives psychotiques d’un youtuber californien. Louise Narboni, réalisatrice de Chanson triste, docu-fiction retraçant la relation entre Elodie, chanteuse parisienne, et Ahmad, réfugié afghan, tous deux présents sur ce plateau.

Margherita Malerba filme les vestiges des montagnes décalottées de la Toscane minière, dans Pagine di storia naturale. Creatura dove vai ? est la question sans réponse de Gaia Formenti & Marco Piccarreda, suivant une vieille paysanne guidée par des voix sacrées dans les calanques arides de Calabre. Dans Pourquoi la mer rit-elle ?, Aude Fourel filme le temps, le geste, le mouvement, dans une Algérie qui chante sa révolution.

Pour le dernier plateau de la Grenouille au FID, on découvre le FIDLab, plateforme et espace de travail pour des projets de films en devenir. Avec Fabienne Moris, co-directrice et Gabrielle Le Bayon, pour son projet en cours « Demain est annulé ». Puis on enchaîne avec deux réalisateurs: Christophe Bisson qui a filmé, par petites touches impressionnistes, dans « Noli me tangere » des adultes isolées socialement et Arthur Dreyfus qui lui a suivi dans « Noël et sa mère » Noël et … sa mère pour une psychanalyse à deux voix.



LES CINEMOI

– Bertrand Bonello, invité d’honneur de cette 30è édition du FID

– Gaia Formenti, Marco Piccarreda réalisateurs de Creatura dove vai ?

– Margherita Malerba réalisatrice de Pagine di storia naturale

– Arthur Dreyfus, réalisateur de Noel et sa mère

– Marie-Claude Treilhou, réalisatrice de Comme si, comme ça

– Callisto McNulty, réalisatrice de Delphine et Carole, insoumuses



AUTRES FORMES CREATIVES

