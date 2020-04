Le Discoroscope du mois d’avril

DISCOROSCOPE AVRIL 2020

💫🎶//DISCOVIDOSCOPE//🎶💫

Pénélope Proust & Lulu Divinatoire sont sur les starting-blocks pour vous dévoiler vos disco-prédictions très spéciales d’avril confiné ! N’oubliez pas votre tout premier Discoroscope printanier !









♈ BELIER – David Cunningham – Circle

♉ TAUREAU – Ricky Eat Acid – Beautiful Gurrls

♊ GEMEAUX – Piero Umiliani – Arabian Synthesizer

♋ CANCER – Glamor Cult – Afterglow

♌ LION – Synths Versus Me – El Fin Del Mundo

♍ VIERGE – Barbara – Les voyages

♎ BALANCE – DJ F16 Falcon – Family Grocery Haul

♏ SCORPION – MKS – Twilight Zone

♐ SAGITTAIRE – Black Spuma – Black Spuma

♑ CAPRICONE – Interim – Mobutu

♒ VERSEAU – Lollipops – Naked When You Come

♓ POISSONS – El Niño – Marionette

LE DISCOROSCOPE

Tous les 2emes mercredis du mois 20h-21h

Le Discoroscope est une émission mensuelle radio/disco/cosmique destinée à vous révéler vos prédictions astrales en douceur et en musique.

Sélection de Pénélope Proust & prévisions astrales par Lulu Divinatoire.