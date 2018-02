Le crime des anges est un long métrage de Bania Nedjbar.

Un film à Marseille avec des actrices et des acteurs de Marseille.

Un film comme contre point aux enquêtes de Philippe Pujol.

Un film où les personnages héritent d’une condition sociale, d’histoires faites de luttes et de défaites et d’une ville – Marseille.

Un film non pas pour trancher ou juger, mais simplement désirer un meilleur ciel.





par Emmanuel Moreira.