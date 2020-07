Le Coton Club du 7 juillet

LE COTON CLUB

1er et 3e mardi du mois à 20h, rediff le dimanche suivant à 12h

M.OaT vous embarque dans Le Coton Club pour des voyages musicaux transatlantiques et afrodéliques.

Tel un coton-tige supersonique, il vient se glisser dans tes oreilles pour y déposer une sélection pointue et inédite allant, du Jazz au funk, en passant par la Soul et le Hip-Hop. Pour t’ambiancer de la plus groovie des manières, M.OaT t’offre un décor de musique afro-americaine, que l’on trouve rarement aujourd’hui.

« You’re on the spaceship Earth. You’re outward bound. On the spaceship Earth. Destination unknown… You haven’t met the captain of the spaceship yet, have you ? » — Sun Ra, 1978.

Retrouvez l’émission du 7 juillet dernier: