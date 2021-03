L’Art de l’écoute – Spécial Mondes paysans

Une émission spéciale mondes paysans, du documentaire à la création electroacoustique. On écoute des sons poétiques, politiques, en Belgique et à la ZAD, dans le Cantal et dans les Alpes.







1. ‘Des patates et des luttes’ (2020)

Partons en Belgique pour une balade poétique et festive au cœur de luttes contemporaines, à travers le prisme de la patate. Qu’elle soit plantée, vendue ou parfois même arrachée, voici l’emblématique tubercule hissé au rang d’objet politique. Sur son chemin, s’entrecroisent amoureux·ses de la pomme de terre, penseur·euses, activistes, paysan·nes et autant de combats revisités empreints de désobéissance civile.

Réalisation et prises de son : Pierrette Pasteels, Corinne Ricuort et Hélène Hocquet Montage, mixage, création sonore : Flavien Gillié

Production : Alternative Culture avec le soutien du FACR.

2. ‘On va où ça nous plait’ (2018)

Il n’a pas toujours gagné, mais Paul Blineau n’arrive pas à raccrocher. Un jour chez ses enfants pour la découpe des poulets, un autre au jardin autogéré, et le reste du temps à Notre-Dame-des-Landes – sa lutte du moment, ou plutôt celle qui a traversé toute sa vie. Plus de cinquante ans de combat, et une situation quasi à l’identique. Raison suffisante pour Paul de continuer à se battre. Sur la ZAD, il est médiateur, agitateur, semeur, orateur. Sa façon à lui de transmettre ses valeurs.

Par Pol Chailloux pour Jef Klak

3. Extrait du film documentaire « La vie moderne » de Raymond Depardon. Troisième et dernier volet de la série ‘Profils paysans’

4. ‘A la ferme’ (Arte Radio, 2009)

Michel est un paysan bio, mais pas un ‘néo’. Il est né dans sa ferme de La Barreyrie, dans le Cantal, où il élève toujours ses vaches et fabrique son pain. Avec sa mère Anna, sa compagne Françoise et leur fils Robin, assis au coin du feu par une froide journée d’hiver, ils racontent avec humour les bouleversements du monde agricole et questionnent à leur manière notre modernité. Portrait intemporel d’une famille à la charnière du passé et de l’avenir.

Réalisation: Frederique Pressmann

5. ‘Orisan (avec vue sur vallée)’ (2015)

Orisan est suspendu au dessus d’une vallée alpine. Des troupeaux de brebis en estive habitent son silence apparent. Les mots sont rares mais les matières sonores se déploient dans le large paysage. Lecture personnelle d’une chaîne ancestrale, de la terre vers la bête, vers l’Homme, vers l’espace.

Une pièce électroacoustique de Francois Wong

Réalisation: Margaux Wartelle