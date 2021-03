L’Art de l’écoute – Spécial glaces & montagnes

Une émission consacrée aux sons de la montagne, en deux temps.







On commence par un entretien avec Pali Meursault artiste sonore, puis l’on écoute son concert des glaces réalisé avec Thomas Tilly. Issu du projet Radio Glaces.

A l’été 2020, avec Thomas Tilly, Pali Meursault a arpenté les glaciers de l’Oisans, du pic Blanc de l’Alpe d’Huez au glacier de la Pilatte, avec micros, hydrophones et capteurs sismiques. Ils sont allés « au fond des crevasses, dans les torrents glaciaires et dans les replis des moraines pour en ausculter les vibrations sonores ».

De ce projet est né un documentaire radiophique de 4h avec celles et ceux qui sont familiers des glaces: glaciologues, géomorphologues, guides de haute-montagne, alpinistes, gardiennes de refuges ou exploitants du ski. Et des concerts, comme celui que nous allons écouter, il s’agit d’une captation d’un live streaming réalisé pour le Tsonami Festival (Chili) en décembre 2020.

Puis on écoute le premier épisode de la série « Le bâton » réalisée par Antoine Bellanger.

« Je suis les pas d’un nouveau guide à chaque épisode du Bâton. Cet invité m’emmène dans un lieu qui lui est cher ou l’on captera les sons qui lui sont propres. Mon micro étant fixé à un bâton de marche, il nous suivra sur le chemin et nous guidera jusqu’à notre but. Pour concevoir ce bâton, j’ai profité de l’aide d’Arnaud Araguas. Sculpteur de bois, il arpente depuis des années les monts basques de la Soule à l’Océan en quête de pousses rectilignes dans ce relief accidenté. Arnaud sera mon guide jusqu’aux grottes qui surplombent l’Urioko Erreka, non loin des Grottes de Sare »

Réalisation: Margaux Wartelle

Illustration: issue du projet ‘Radio Glaces’