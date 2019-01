L’Art de l’écoute > Anna Raimondo en conversation avec Elena Biserna.

Nouveaux genres d’écoute : voix, corps et territoires.

Séance d’écoute et de projections d’Anna Raimondo curatée par Elena Biserna : une traversée du travail de l’artiste centrée sur sa recherche sur la voix dans la sphère publique et son engagement avec les pratiques et les théories féministes.

L’art de l’écoute : Nouveaux genres d’écoute – A.Raimondo-E.Biserna-décembre2018

Une rencontre captée en public à l’Atelier-Studio d’Euphonia, le 19 décembre, organisée en collaboration avec La Membrane.

Anna Raimondo utilise la voix et l’écoute comme des plateformes de rencontre, de collaboration et d’échange, des outils de diffraction des identités, des moyens de communication, des conduits relationnels.

En questionnant les limites entre le public et le privé ainsi qu’entre les genres et les connotations qu’y sont associées, elle réactive ou déconstruit des imaginaires et des pratiques culturelles (de la figure de la sirène aux chansons pop jusqu’aux encouragements et aux dictons) pour rejouer et fluidifier les notions d’identité et de subjectivité.

Finalement, il s’agit d’écouter et d’interroger – d’une façon toujours accessible et souvent ironique – la place des femmes dans la sphère publique et, plus généralement, notre relation à l’Autre et à l’altérité.

Cette séance d’écoute a été organisée à l’occasion de la sortie de la rubrique wi watt’heure dédiée à l’artiste sur le site de Revue & Corrigée et a été diffusée sur Radio Grenouille, dans L’Art de l’écoute, dimanche 23 décembre, à 20h.