Prêt à vous retourner les méninges ? La chronique hebdomadaire la Tête Dans Le Cerveau vous propose chaque semaine une incursion dans les neurosciences en compagnie de Christophe Rodo, jeune chercheur (CNRS, Inserm, AMU). Rendez-vous tous les jeudis dans l’anim’ antenne de 18h à 19h !

La Tête Dans Le Cerveau – #Pilote

Dans cet épisode pilote, retour sur la genèse de cette discipline depuis l’antiquité jusqu’aux figures fondatrices du 19e siècle : Camillo Golgi et Santiago Ramon y Cajal.

Bibliographie :

« Toutes les questions que vous vous posez sur le cerveau », F.- Xavier Alario, éd. Odile Jacob

« L’homme qui prenais sa femme pour un chapeau », Oliver Sacks, ed. du Seuil

La Tête Dans Le Cerveau – #1 Le Trac

Vous avez le palpitant qui s’excite, les mains qui tremblent, des sueurs froides ?…Pas de doute, vous êtes victime du trac! Christophe Rodo décortique ce phénomène pour vous, dans ce deuxième épisode de la Tête Dans le Cerveau.

La Tête Dans Le Cerveau #2 – La Synesthésie

Vous associez le goût de la mandarine avec un triangle isocèle et votre monde se traduit en couleurs et en textures? Félicitation vous êtes Synesthésiste! Cette semaine on décrypte avec Christophe Rodo, le mécanisme de ce joli phénomène neurologique qui vous en fait voir de toute les couleurs!

La Tête Dans Le Cerveau #3 Le Mensonge

Cette semaine les nez s’allongent… c’est le « mensonge » qui passe sous la loupe de notre chroniqueur avisé!

La Tête Dans Le Cerveau #4 – Cerveau Droit, Cerveau Gauche

Vous êtes plutôt rationel(le) ou créatif(ve)? Dans cet épisode on rétablit la vérité! Christophe Rodo traque et décortique pour nous les mythes autour du Cerveau Droit / Cerveau Gauche.

La Tête dans le Cerveau # 5 – Le Manque de Sommeil

Vos paupières sont lourdes, vous tombez de sommeil après une looooongue nuit blanche, et malgré tout, vous tentez de résister : Méfiez-vous! La folie vous guette! Cette semaine dans la Tête dans le Cerveau on étudie les conséquences de la privation de sommeil.

La Tête Dans Le Cerveau #6 – Les Chatouilles

Cette semaine, on vous titille, on vous grattouille, on vient vous parler des chatouilles et de leurs effets sur nos zygomatiques.

La Tête dans le Cerveau #7 – Phineas Gage

Partez dans le grand Ouest américain à la rencontre de Phineas Gage un des patients les plus célèbres de la neuropsychologie. Une barre de fer de six kilos et un mètre de long lui a transpercé le crâne, et pourtant il a survécu, presque sans séquelles…presque.





La Tête Dans Le Cerveau #8 Amusie

Vous êtes incapable de reconnaître une suite de notes et vous ne faites pas de différences entre un morceau de ACDC et le doux bruit d’un marteau-piqueur? Christophe Rodo vient nous parler de l’Amusie, cet étrange déficit de la perception musicale.

La Tête Dans Le Cerveau #9 La Bosse des Maths

Christophe Rodo revient à la chasse aux idées reçues, et s’attaque cette fois-ci à la bosse des maths !