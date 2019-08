La Syrie vue autrement

Voici le premier volet de notre série d’entretiens autour de la Syrie où nous allons questionner la trajectoire de ce pays depuis 2011 avec différents invités. Nous allons tenter de saisir une part de ce qui s’est passé ces huit dernières années en Syrie, entre révolution, réaction islamiste et régime de terreur de Bachar El Assad. Se mettre à hauteur d’Homme en rencontrant des journalistes, activistes politiques, géographe, cinéaste, pour comprendre la Syrie autrement. Que dire de la Syrie depuis la France en 2019? Comment ne pas écraser les réalités syriennes sous nos analyses géopolitiques?





Pour ce 1er épisode nous recevons Maité et Céline qui ont traduit en français Burning country, livre de Leila Al-Shami et Robin Yassin-Kassab.

Dans ce livre, les 2 auteurs dresse une histoire de la révolution syrienne. Ils livrent leur point de vue sur les 1001 pratiques révolutionnaires en Syrie, la réaction islamiste, la militarisation et le retour en grâce de Bachar El Assad aux yeux de l’occident.

Et surtout, ils nous rappellent qu’il y a bien eu une révolution en 2011 en Syrie. Une révolution écrasé sous les avions du régime d’Assad.

Les auteurs ont axé leur lecture de la Syrie par le terrain, par le vécu. C’est un livre sur les syriens par des syriens.

