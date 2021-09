La rentrée des Théâtres

La Grenouille vous propose trois entretiens avec trois metteurs en scène invités par les Théâtres (Gymnase, Bernardines, Jeu de Paume, GTP) pour cette rentrée 2021.

D’Alphonse Daudet à Jean-Claude Grumberg, en passant par l’histoire réinventée du Théâtre du Gymnase. Fable, conte, lettres… Trois univers à découvrir par la parole des artistes.

Les lettres de mon moulin. Du 10 septembre au 16 octobre 2021. Dans onze lieux du département.

Il est comédien, auteur, metteur en scène, il débute le théâtre très jeune à Aix-en-Provence avant de faire partie du Théâtre du Soleil d’Ariane Mouchkine puis de se consacrer à l’écriture et à la mise en scène, avec notamment « Le roman d’un acteur »,

une oeuvre autobiographique en onze spectacles. Il a joué Molière, Pagnol, et bien d’autres, mis en scène de nombreux spectacles…

Et après avoir arpenté Avignon au mois de juillet dernier, Philippe Caubère revient à la rentrée pour interpréter « Les lettres de mon moulin » à l’invitation des Théâtres de Dominique Bluzet. Dans onze lieux différents du département: Théâtre du jeu de paume, Théâtre Silvain, Fondation Camargo, Théâtre de l’Oeuvre, Théâtre des Bernadines, Abbaye de Silvacane, …. Plus d’infos: ici

Au micro de Radio Grenouille, Philippe Caubère évoque Alphone Daudet, la force du jeu et de l’apprentissage, son rapport à la scène et à sa région, la Provence.

A la fin de l’entretien, nous entendrons, le directeur des Théâtres (Gymnase, Bernardines, Jeu de Paume, GTP), Dominique Bluzet nous raconter le programme « Aller vers » dans le cadre duquel Philippe Caubère est invité.

Le Cabaret des absents. Du 23 au 30 septembre 2021 au Théâtre du Gymnase.

En janvier dernier, nous avions rencontré le metteur en scène Francois Cervantes pour parler de son spectacle en création « Le Cabaret des absents », au Théâtre du Gymnase. Il était venu dans les studios de la Grenouille accompagné de Dominique Bluzet, directeur des Théâtres. Nous avions parlé de ce spectacle, mais aussi du contexte, des difficultés de créer, d’une « situation doucement violente », de l’absence de nécessité. Nous évoquions surtout le théâtre, comme projet et comme lieu, comme histoire et comme moyen de rencontres.

Dans les années 70, sous Gaston Defferre, le Théâtre du Gymnase est laissé à l’abandon. Il va être sauvé par Armand Hammer, un milliardaire américain amoureux des arts et connu, pour la construction du site pétrolier de Fos sur mer. Cette histoire vraie est le point de départ de la fiction écrite et mise en scène par François Cervantes. Pour faire renaître l’âge d’or du Gymnase, il convoque l’esprit cabaret et carnavalesque. En filigrane s’esquisse le portrait des grandes cités et un hommage au joyeux pluriculturalisme de Marseille.

Plus d’infos: ici

La plus précieuse des marchandises. Du 14 au 16 septembre. Au Théâtre du Jeu de Paume.





Une forêt, un bûcheron et bûcheronne affamés, un train qui traverse l’Europe à destination de l’enfer, une toute petite fille tombée du train. Un spectacle mis en scène par Charles Tordjman, d’après un texte de Jean-Claude Grumbert. Entretien avec Charles et Vincent Tordjamn, scénographe. Lectures par les comédiens :Eugénie Anselin et Philippe Fretun.

Une émission enregistrée lors de la création du spectacle en Janvier 2021. Plus d’infos: ici.