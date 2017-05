Radio Grenouille était en direct du Fonds Régional d’Art Contemporain PACA samedi 20 mai pour fêter en musique la 13ème édition de la Nuit Européenne des musées ! Un événement auquel participent près de 3000 musées à travers l’Europe et qui ouvrent leurs portes à tous le temps d’une nuit. 4h de direct avec un florilège d’ invités de la scène artistique et culturelle régionale et les dj sets de Oh ! Tiger Mountain et Dj Oil sur la terrasse urbaine du Frac ! Une soirée riche en émotions auditives avec deux univers sonores bien trempés !

Emission spéciale Nuit des Musées au_Frac

Invités : Pascale Neveux : directeur du Frac PACA ; Pascal Jordana : directeur de la Marelle ; Marie Ducaté : artiste plasticienne et membre du Conseil d’Administration du Frac ; Matthieu Poulain a.k.a Oh ! Tiger Mountain ; Julie Chenot : directrice de la Fondation Camargo ; Eric Giraud : association Opera Mundi ; Olivier Le Fahler : Chargé de développement et de coordination du réseau Marseille expos et du Printemps de l’art contemporain ; Ronan Chesnel : Directeur régional de BNP Paribas ; Frédéric Leval : Inspecteur académique pour les arts plastiques -Académie d’Aix-Marseille.

Mix Oh! Tiger Mountain – Nuit des Musées

Artiste d’Indie-Rock marseillais, Oh ! Tiger Mountain a troqué le temps d’une soirée ses guitares et claviers pour des platines, et nous livre une sélection musicale aiguisée et éclectique, en explorateur sonore.

Mix dj Oil – Nuit des Musées

Aux platines de cette seconde partie de soirée on retrouvait Dj Oil, dj historique de la scène trip-hop et hip hop, que l’on connait bien à Grenouille ! Un set aux sonorités soul, funk, hip hop, break beat et africaines !

