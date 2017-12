La Grenouille fait un saut à la fac pour… « Etat Civil »

Dans le cadre de la Semaine AMU Entreprise, qui s’est déroulé du 13 au 17 novembre, nous avons rencontré les étudiants de l’Université d’Aix Marseille qui ont participé à la création d’ « Etat Civil« .

Un spectacle composé de courtes scènes, à tourner comme les pages d’un cahier de doléance écrit par les usagers et les salariés de l’administration. Car, autour des « papiers », la violence, l’incompréhension et l’intolérance se manifestent des deux cotés du guichet.

Emma Ginoux, Guillaume Lauro-Lillo et Clarisse Arnaud, anciens élèves de la licence Arts du Spectacle, sont parmi ces jeunes qui ont donné un corps et une voix à la pièce écrite par Sonia Chiambretto, mise en scène par Louis Dieuzayde et joué au théâtre du Bois de l’Aune d’Aix en Provence.

Un texte qui a mûri à partir d’une résidence au sein des bureaux de proximité de la Ville de Marseille. Et qui lance un vaste débat : Comment faire du théâtre un espace de restitution du réel ? La scène est-elle un lieu de travail ? Quel avenir pour les jeunes acteurs, après une formation universitaire ?

Sur les trois huit, Emma, Guillaume et Clarisse, pour La Grenouille fait un saut à la fac, une émission mensuelle réalisée en partenariat avec l’Université d’Aix-Marseille.