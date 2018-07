Le corps, le noeud, le brouillon, le brouillage, le geste, le flux coupé.

La danse élargie de Boris Charmatz .

Boris Charmtz était à Marseille, pour le Festival de Marseille. 10 000 Gestes. Pièce chorégraphique pour 26 danseurs au Mucem.





On partira du corps pour aller vers la masse, le noeud. On élargira la danse pour la brouiller et la penser au-delà du corps, dans la langue, le texte, une image.

On pourra et valider son ticket de métro et danser la validation du ticket de métro.

On produira des documents. 10 000 gestes en sera un. A la fois collection des gestes pour un musée de la danse à la fois pièce chorégraphique, spectacle vivant.

On adoptera la Grande vitesse pour que chaque geste soit un projectile donné et lancé, jamais repris.

On n’oubliera pas la bâtardise de son propore corps et on sera ravi de se découvrir fait de l’histoire et de l’autre.

Boris Charmatz était à Marseille pour le festival de Marseille. 10 000 gestes. Il sera artiste invité au Mucem pour la saison 2018 2019.

par Emmanuel Moreira

