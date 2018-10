La Convention, l’habitat participatif

A l’occasion de la la 16ème Biennale d’Architecture de Venise (26 mai – 25 novembre 2018), le collectif d’architectes Encore Heureux investit le Pavillon français et réunit autour de lui dix Lieux Infinis : dix lieux pionniers éparpillés dans l’Hexagone qui explorent et expérimentent des processus collectifs pour habiter le monde et construire des communs.

L’Atelier Médicis, le 6B, le 104, l’Hôtel Pasteur, La Grande Halle, le Tri Postal, la Convention, les Grandes Voisins, la Ferme du Bonheur et la Friche de la Belle de Mai.

A ces dix lieux s’ajoute un onzième lieux : L’esperienza Pépé. Une ancienne caserne sur l’île du Lido. Un lieu de vie et d’expérimentation occupé par Biennale Urbana, avec l’appui d’une permanence architecturale d’Encore Heureux et Yes We Camp et une programmation de résidences des 10 lieux infinis.

L’esperienza Pépé, c’est un dortoir, une cuisine, un cinéma de plein air, un studio de son, un skate parc, un atelier de réparation de vélo et … une radio. Radio Infinita. Un projet de Radio portée par la Friche belle de Mai et Radio Grenouille.

Chaque lieux en résidence, chaque collectifs peut utiliser la radio à sa guise.

La Convention est un projet singulier d’habitat participatif, un des 10 lieux invités en résidence à la Caserma Pépé.

Plateau radio avec :

Anne D’Orazio – universitaire et auteure d’une thèse « S’associer pour habiter la ville : de l’habitat groupé autogéré à l’habitat participatif en France ;

Pierre Levy – membre de la coordin’action et fondateur de la coopérative REGAIN ;

Adrien Poullain – architecte et auteur de « Choisir l’habitat partagé : l’aventure de Kraftwerk ;

Sébastien Eymard, architecte d’Encore Heureux, commissaire de l’exposition « Lieux infinis ».