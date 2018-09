Kouss.Kouss (1/2) – La graine et la rentrée / L’ouïe

Du 30 aout au 1er septembre dernier, la couscousmania s’est emparée de Marseille.

A cette occasion, radio Grenouille s’est rendue à l’hôtel InterContinental, sur le toit-terrasse de la Friche, pour finir son festival place des quais, en face du restaurant des Grandes Tables.

Tout au long du voyage, nous avons rencontré des artistes, programmateur.ice.s, cuisinier.e.s, journalistes d’ici et d’ailleurs, pour élaborer autour des lieux, de la temporalité, des goûts croisés dans Marseille, des musiques de la scène et de la cuisine.

Décanté en deux temps, et rendu ici, voici pour vos oreilles le plateau radio qui s’est tenu sur le toit-terrasse le vendredi 31 aout 2018, lors de la soirée On Air qui célébrait les 20 ans des Bancs Publics, au cours duquel nous avons reçu Fabrice Lextrait, directeur des Grandes Tables à l’initiative du Kouss Kouss, puis Julie Kretzschmar des Bancs Publics (joyeux anniversaire !), programmatrice de la soirée, et d’ailleurs accompagnée de Ghassan, metteur en scène du Kabareh Cheikhats, programmé le soir même. Ce fut ensuite au tour de Rodolphe Burger et Rachid Taha de venir dire leur musique collective : le puissamment mélangé Couscous Clan. Enfin, les propos de Fatéma Hal et Lionel Levy, recueillis la veille pour terminer la soirée sur cette note culinaire indispensable quand on pense un événement autour du couscous.

En triptyque, la succulente sélection musicale, mixée par Docteur Zoom, autour du couscous. Docteur Zoom a également été présent sur l’ensemble de la manifestation pour épicer l’antenne avec ses trouvailles de couscouss’hier et d’aujourd’hui.

Mix #01

Mix #02

Mix #03

Sons pluriels, bonne écoute, et bon appétit !

> Préparation, animation : Pierre Psaltis, Jonah Senouillet, Docteur Zoom

> Réalisation : Sébastien Géli

> Diffusion : Jean-Baptiste Imbert

Radio Grenouille

Le Grand Pastis

Kouss.Kouss

Les Bancs Publics

Retrouvez le penchant culinaire de nos programmes, avec la playlist des goûts du couscous !