KLAP DanSONs – « Coup de grâce », entretien avec Michel Kelemenis

« Coup de grâce », pièce chorégraphique de Michel Kelemenis.

Les 16 & 17 octobre au ZEF (Théâtre du Merlan).

« Accepter que la vie ne soit qu’un effacement est la plus belle leçon que je reçois de la danse. S’attarder sur l’état de grâce, se souvenir jusqu’au dernier souffle des merveilles révélées à mes yeux au long de milliers d’heures en présence de la danse, et, faute de pouvoir retenir le geste, clore mes paupières pour en contenir la trace. Ces merveilles ? Des femmes, des hommes, danseuses et danseurs, que mon état de chorégraphe m’aura offert de voir éclore à leur talent, à leur transfiguration. Une croyance divinement athée en l’humain m’invite à l’aimer éperdument pour cette aptitude au sublime. Dans ma quête d’une grâce animée qui ne soit ni évanescence, ni désuétude, ni affectation, un accroc s’impose dans une funeste coïncidence… »

Michel Kelemenis.

« Quand certains tuent, d’autres tuent. »

« Coup de grâce » est née après les attentats du 13 novembre 2015. Une pièce pour sept danseurs, sur une musique d’Angelos Liaros-Copola. Entretien avec le chorégraphe.

La pièce « Coup de grâce » est également jouée à Avignon, Aix-en-Provence et Ollioules. Plus d’informations: ici