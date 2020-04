Kalamazoo spécial ‘Don’t Forget To Breathe’

« Un show radio toujours bâillonné par le coronavirus et cette fois-ci articulé autour du titre « Every Breathe You Take » qui pourrait tout aussi bien concerner tout le personnel médical en train de guetter les réactions d’un malade… personnel auquel je dédie évidemment ce mix ainsi que les applaudissements qui le terminent, mix qui je l’espère vous apportera un bon bol d’air musical ! »

Dr Zoom





Tracklist:

-GENE PITNEY: « Every Breathe I Take »

-THE POLICE: « Every Breathe You Take »

-KATE BUSH: « Breathing »

-ISABELLE ANTENNA: « Je Respire »

-BEULAH: « Don’t Forget To Breathe »

-CUFF: « Breathe »

-OUTFIT: « New Air »

-OSCAR AND THE WOLF: « Breathing »

-THE WAXIDERMIST: « Breathin' »

-jingle Nneka-

-VINCENT MALONE: « Every Breathe You Take »

-DEPECHE MODE: « Breathe »

-PETITE NOIR: « Just Breathe »

-ANNA MEREDITH: « Inhale/Exhale »

-BOMBA ESTEREO: « Pa’ Respirar »

-VOCAL SAMPLING: « Every Breathe You Take »

-PRODIGY: « Breathe »

-PAUL WHITE: « Every Breathe »

-SCALA: « Every Breathe You Take »

Kalamazoo

Il est « Monsieur Nénuphars », DJ et animateur d’émissions spéciales, et si c’est vers le rock indépendant et l’éléctronica que son cœur penche, Dr. Zoom se passionne pour toutes les musiques.

Avec « Kalamazoo » il vous propose sa vision panoramique et érudite lors d’un voyage hebdomadaire qui, s’il emprunte parfois des chemins «balisés», nous emmène d’autant plus aisément aux confins de territoires musicaux méconnus, improbables, toujours dépaysants.