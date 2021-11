Juan Carmona sur les traces de Zyriab, l’inventeur

Entretien avec le guitariste et compositeur flamenco, Juan Carmona, à l’occasion de la sortie de son nouvel album, Zyriab 6.7.

Une nouvelle exploration musicale à laquelle il associe des invités de prestige pour l’accompagner dans sa recherche, aux confins de la tradition flamenco et de métissages musicaux. Une quête d’ouverture sur les traces du musicien, poète, astronome et inventeur du IXe siècle Zyriab, né en Irak et mort en Andalousie, dans le berceau du flamenco.